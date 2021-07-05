Депутат Ивано-Франковского горсовета пять лет подряд подает почти одну и ту же декларацию

Фото Facebook/Ивано-Франковский горсовет

Депутат Ивано-Франковского городского совета Олег Загурский последние пять лет имеет один и тот же годовой доход на свою семью. Все это он отражает в своей декларации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Чесно".

В частности, Олег Загурский с 2010 до 2020 года был депутатом Ивано-Франковского областного совета от ВО "Свобода". В 2020 году был избран депутатом одновременно и в областной, и в городской советы. Загурский выбрал мандат депутата горсовета.

Активисты, анализируя декларации депутата за последние пять лет, заметили одну особенность. Загурский пять лет подряд декларирует идентичны доходы - в качестве предпринимателя депутат ежегодно получает абсолютно одинаковые суммы дохода.

Как и все депутаты местных советов, Загурский подал свою первую электронную декларацию в 2017 году - об имуществе и доходах в 2016 году.

И с тех пор пять лет подряд он декларирует абсолютно одинаковые суммы доходов. Депутат указывает, что получил доход от предпринимательской деятельности в сумме 28 800 гривен и 40 800 гривен. Эти суммы фигурируют во всех его пяти декларациях, опубликованных на сайте НАПК за период с 2016 по 2021 год.

В декларациях Загурский указывал источники своих доходов - 28 800 гривен ему ежегодно перечислял Савчук Андрей Богданович, а 40800 - Наняк Елена Владимировна. Оба являются предпринимателями и занимаются розничной торговлей одеждой. Сам Олег Загурский зарегистрирован как СПД и занимается предоставлением в аренду имущества.

Доходы Олега Загурского увеличились лишь в 2020 году - кроме привычных сумм доходов он задекларировал еще 184 тыс. гривен от продажи движимого имущества и 1000 гривен в качестве подарка от областного совета. Движимое имущество, которое продал депутат - это, очевидно, автомобиль Toyota Camry, который появился в декларации за 2018. Тогда Загурский указал, что его стоимость составляет 372 тыс. гривен. В декларации 2020 года этого авто уже нет. Однако есть доход от его продажи. Однако и здесь не все так просто - получив доход в 184 тыс. гривен, депутат обязан в десятидневный срок представить в НАПК сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Этого Загурский не сделал.

Напомним, в городе Калуш Ивано-Франковской области депутаты городского совета во время заседания провалили голосование за отставку мэра Андрея Найди.