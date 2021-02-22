На Прикарпатті введено нові карантинні обмеження: список

Нові обмеження будуть діяти не менше ніж тиждень

Нові обмеження будуть діяти не менше ніж тиждень

Фото: Facebook

В Івано-Франківській області запроваджено "червону зону" карантину, а також нові карантинні обмеження, які набрали чинності з 22 лютого.

Як передає RegioNews, про це повідомив у Facebook міський голова Руслан Марцінків. Жорсткі обмеження вводяться як мінімум на тиждень - з 22 по 28 лютого. Серед них: Закладам громадського харчування можна буде працювати тільки на винос.

Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні припинити роботу.

Забороняється проведення культурних і релігійних заходів.

Школярі 5-11 класів також продовжать навчатися дистанційно. Наголошується, що дозволена робота шкіл для 1-4 класів та дитсадків. Громадський транспорт продовжує роботу, промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог. Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що Івано-Франківську область оточать блокпостами через карантин 20 лютого повідомлялось, що в Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

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