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22 лютого 2021, 09:44 542

На Прикарпатті введено нові карантинні обмеження: список

22 лютого 2021, 09:44 542
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Нові обмеження будуть діяти не менше ніж тиждень
Нові обмеження будуть діяти не менше ніж тиждень
Фото: Facebook
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В Івано-Франківській області запроваджено "червону зону" карантину, а також нові карантинні обмеження, які набрали чинності з 22 лютого.

Як передає RegioNews, про це повідомив у Facebook міський голова Руслан Марцінків.

Жорсткі обмеження вводяться як мінімум на тиждень - з 22 по 28 лютого. Серед них:

  • Закладам громадського харчування можна буде працювати тільки на винос.
  • Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні припинити роботу.
  • Забороняється проведення культурних і релігійних заходів.
  • Школярі 5-11 класів також продовжать навчатися дистанційно.

Наголошується, що дозволена робота шкіл для 1-4 класів та дитсадків. Громадський транспорт продовжує роботу, промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.

Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що Івано-Франківську область оточать блокпостами через карантин

20 лютого повідомлялось, що в Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

коронавірус карантин Івано-Франківськ Обмеження зона

 
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