На Прикарпатті введено нові карантинні обмеження: список
Нові обмеження будуть діяти не менше ніж тиждень
Нові обмеження будуть діяти не менше ніж тиждень
В Івано-Франківській області запроваджено "червону зону" карантину, а також нові карантинні обмеження, які набрали чинності з 22 лютого.
Як передає RegioNews, про це повідомив у Facebook міський голова Руслан Марцінків.
Жорсткі обмеження вводяться як мінімум на тиждень - з 22 по 28 лютого. Серед них:
- Закладам громадського харчування можна буде працювати тільки на винос.
- Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні припинити роботу.
- Забороняється проведення культурних і релігійних заходів.
- Школярі 5-11 класів також продовжать навчатися дистанційно.
Наголошується, що дозволена робота шкіл для 1-4 класів та дитсадків. Громадський транспорт продовжує роботу, промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.
Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що Івано-Франківську область оточать блокпостами через карантин
20 лютого повідомлялось, що в Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.
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