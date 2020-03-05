Прикарпатье получило более миллиона гривен от зимнего туризма
Как сообщает RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковскую областную государственную администрацию, в местные бюджеты за январь-февраль 2020 года поступило 1369,62 тыс. гривен туристического сбора. Это на 40,95% больше, чем в январе-феврале 2019 года.
В течение зимних месяцев 2020 года наибольшие поступления зафиксированы в Яремчанском городском совете – 919,31 тыс. грн, Ивано-Франковском горсовете и ОТГ – 270,66 тыс. грн, Коломыйской ОТГ – 28,97 тыс. грн, Долинском районе (включая Долинскую и Вигодскую ОТГ) – 27,58 тыс. грн, Косовском районе – 21,88 тыс. гривен.
В 2019 году получено свыше 82,3 млн гривен налоговых поступлений в сводный бюджет от субъектов, которые оказывают услуги размещения, а также 19,8 млн гривен налоговых поступлений от субъектов, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность.
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