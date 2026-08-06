Фото: ОВА

У ніч на 6 серпня російські війська понад 30 разів обстріляли два райони Дніпропетровської області з артилерії та безпілотників

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, а також Марганецька, Червоногригорівська, Покровська міська та сільська громади. Виникли пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки, приватний будинок, підприємства, інфраструктурні об'єкти та магазин. Постраждали чоловіки 57 і 69 років, їх госпіталізували.

У Синельниківському районі ворог атакував Українську та Петропавлівську громади. Пошкоджень зазнав ліцей.

Нагадаємо, вночі 6 серпня російські війська завдали ударів безпілотниками по приватному сектору Балаклії на Харківщині. Загинули три людини.