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06 липня 2026, 07:24

У Вишневому на Київщині після атаки РФ оголосили про загрозу повторної детонації

06 липня 2026, 07:24
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Фото: з відкритих джерел
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Після масованої російської атаки 6 липня жителів міста Вишневе Київської області закликали залишатися в укриттях і не виходити на вулицю через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів

Про це повідомила Вишневська територіальна громада, передає RegioNews.

Місцева влада звернулася до мешканців та працівників підприємств із проханням не залишати укриття та не виходити на робочі місця до окремого повідомлення про завершення небезпеки.

Обмеження стосуються вулиць Київська, Святошинська, Паркова, Лесі Українки, Європейська, Балукова, Залізнична та Південна.

У громаді попередили, що після масованого ворожого удару існує ризик повторної детонації вибухонебезпечних предметів.

До ліквідації наслідків російської атаки залучено рятувальників, правоохоронців та інші екстрені й оперативні служби. Мешканців закликають не наближатися до потенційно небезпечних місць і дотримуватися вказівок відповідних служб.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали масованого удару балістичними і крилатими ракетами по Києву. Станом на ранок підтверджено загибель 9 людей та поранення 46 осіб, серед яких п'ятеро дітей.

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