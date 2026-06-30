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30 червня 2026, 16:59

У Львові передали до суду справу про вбивство військовослужбовця під час перевірки документів

30 червня 2026, 16:59
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори Львівської обласної прокуратури передали до суду справу щодо 34-річного колишнього інспектора Львівської митниці. Його обвинувачують в умисному вбивстві 52-річного військовослужбовця, який виконував службовий обов’язок

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, трагедія сталася на початку квітня у Львові, в районі вулиці Патона. Військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом із поліцейськими проводили заходи оповіщення та перевіряли документи.

Під час спілкування виникла суперечка. 28-річний брат обвинуваченого намагався залишити місце події, а військовий спробував його зупинити.

У цей момент, за версією слідства, колишній митник дістав із нагрудної сумки предмет, схожий на ніж, і побіг за військовослужбовцем.

Наздогнавши його, він спершу вдарив у груди. Коли зрозумів, що бронежилет блокує удари, завдав удару в шию.

Поранення виявилося смертельним. Попри зусилля медиків, військовослужбовець помер.

Після нападу обвинувачений разом із братом утік на автомобілі. Правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження та затримали.

Наразі колишній інспектор Львівської митниці перебуває під вартою. Йому інкримінують умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку.

Нагадаємо, 2 квітня у Львові смертельно поранили працівника ТЦК. Нападник виявився інспектором Львівської митниці.

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