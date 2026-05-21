08:39  21 травня
На Рівненщині офіцер створив "будівельний батальйон" із підлеглих
08:21  21 травня
У Харкові водій Audi на смерть збив 18-річного хлопця
00:55  21 травня
Відомий український актор отримує погрози через роль маніяка-вбивці
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 09:44

В Україні завершився епідсезон ГРВІ: захворіли понад 4,2 млн людей

21 травня 2026, 09:44
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Минув останній тиждень епідсезону гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) 2025-2026 років

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За період із 11 по 17 травня на грип, COVID-19 та інші ГРВІ захворіли 99 511 людей. Це на 6,8% менше, ніж тижнем раніше. Підтверджено 57 випадків COVID-19.

До медичних закладів госпіталізовано 856 дорослих і 1 452 дитини з ускладненнями хвороб.

У всіх регіонах України рівень захворюваності залишається на фоновому рівні.

Загалом за епідемічний сезон із 29 вересня 2025 року по 17 травня 2026 року на ГРВІ перехворіли 4 236 118 людей, що на 7,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фахівці нагадують, що навіть після завершення епідсезону варто дотримуватися профілактичних заходів:

  • регулярно мити руки,
  • користуватися антисептиками,
  • збалансовано харчуватися,
  • провітрювати приміщення,
  • уникати масових скупчень людей,
  • залишатися вдома при симптомах застуд.

Нагадаємо, на Львівщині зафіксували суттєве зростання рівня захворюваності на простудні хвороби. За словами фахівців, 47% від загальної кількості хворих становлять діти.

Як відомо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який тривав до 17 травня 2026 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна ГРВІ грип COVID-19 епідсезон МОЗ
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Російський дрон атакував вантажівку на Харківщині: загинула людина
21 травня 2026, 09:57
Парадокс війни: як ескалація може змінити баланс
21 травня 2026, 09:54
У ДТП на Сумщині загинув 16-річний мотоцикліст, ще один підліток у лікарні
21 травня 2026, 09:49
"Живі коштовності" в багажнику: киянка намагалася таємно ввезти з Польщі партію колекційних риб на 1 млн грн
21 травня 2026, 09:39
На Донеччині через російські обстріли загинула одна людина, 11 – поранені
21 травня 2026, 09:28
У Полтаві накрили мережу нелегальних вейпів: товару на 5 млн грн
21 травня 2026, 09:22
На Херсонщині через ворожі обстріли отримали поранення 10 людей
21 травня 2026, 09:15
РФ вночі атакувала Україну "Іскандером" та 116 ударними безпілотниками
21 травня 2026, 08:56
На Сумщині внаслідок обстрілів загинула одна людина, 15 поранених
21 травня 2026, 08:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »