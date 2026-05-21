В Україні завершився епідсезон ГРВІ: захворіли понад 4,2 млн людей
Минув останній тиждень епідсезону гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) 2025-2026 років
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За період із 11 по 17 травня на грип, COVID-19 та інші ГРВІ захворіли 99 511 людей. Це на 6,8% менше, ніж тижнем раніше. Підтверджено 57 випадків COVID-19.
До медичних закладів госпіталізовано 856 дорослих і 1 452 дитини з ускладненнями хвороб.
У всіх регіонах України рівень захворюваності залишається на фоновому рівні.
Загалом за епідемічний сезон із 29 вересня 2025 року по 17 травня 2026 року на ГРВІ перехворіли 4 236 118 людей, що на 7,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Фахівці нагадують, що навіть після завершення епідсезону варто дотримуватися профілактичних заходів:
- регулярно мити руки,
- користуватися антисептиками,
- збалансовано харчуватися,
- провітрювати приміщення,
- уникати масових скупчень людей,
- залишатися вдома при симптомах застуд.
Нагадаємо, на Львівщині зафіксували суттєве зростання рівня захворюваності на простудні хвороби. За словами фахівців, 47% від загальної кількості хворих становлять діти.
Як відомо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який тривав до 17 травня 2026 року.