В Україні завершився епідсезон ГРВІ: захворіли понад 4,2 млн людей

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За період із 11 по 17 травня на грип, COVID-19 та інші ГРВІ захворіли 99 511 людей. Це на 6,8% менше, ніж тижнем раніше. Підтверджено 57 випадків COVID-19.

До медичних закладів госпіталізовано 856 дорослих і 1 452 дитини з ускладненнями хвороб.

У всіх регіонах України рівень захворюваності залишається на фоновому рівні.

Загалом за епідемічний сезон із 29 вересня 2025 року по 17 травня 2026 року на ГРВІ перехворіли 4 236 118 людей, що на 7,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фахівці нагадують, що навіть після завершення епідсезону варто дотримуватися профілактичних заходів:

регулярно мити руки,

користуватися антисептиками,

збалансовано харчуватися,

провітрювати приміщення,

уникати масових скупчень людей,

залишатися вдома при симптомах застуд.

Нагадаємо, на Львівщині зафіксували суттєве зростання рівня захворюваності на простудні хвороби. За словами фахівців, 47% від загальної кількості хворих становлять діти.

Як відомо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який тривав до 17 травня 2026 року.