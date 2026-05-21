Російський дрон атакував вантажівку на Харківщині: загинула людина
Вранці 21 травня російські військові атакували безпілотником вантажний автомобіль у Харківському районі
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Внаслідок влучання ворожого БпЛА загинула людина.
На місці події працювали підрозділи ДСНС, які ліквідували загоряння вантажівки.
Нагадаємо, зранку 21 травня на Харківщині російський FPV-дрон вдарив по мікроавтобусу. Внаслідок атаки постраждали дві людини.
