Фото: МВС

Вночі 5 травня росіяни атакували обʼєкт газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули підрозділи ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, ворог вдарив по людях ракетою

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

На жаль, внаслідок отриманих травм загинули два рятувальники:

герой України, заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко – він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів, під його керівництвом після удару по Полтаві в 2024 році були врятовані 17 людей.

пожежний-рятувальник Дмитро Скриль – був на службі в ДСНС понад 20 років, неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової промисловості, спричинених ворожими обстрілами.

Крім того, 23 рятувальники отримали травми. Троє людей перебувають у важкому стані, медики борються за їхні життя.

Також внаслідок повторного удару загинули двоє цивільних, восьмеро – поранені.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські війська атакували Полтавську область ракетами та ударними безпілотниками. Загинули чотири людини, понад 30 отримали поранення.