Вранці 5 травня російські військові завдали удару по околиці Сум, за попередніми даними, керованою авіабомбою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську МВА.

Внаслідок удару виникла пожежа. За попередньою інформацією, загиблих чи травмованих немає.

Пошкоджені складські будівлі, близько 10 одиниць припаркованого автотранспорту.

Крім того, вибуховою хвилею у багатоповерхівці поруч з місцем влучання вибило близько 10 вікон та балконні рами.

Наслідки атаки ще уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували 26 населених пунктів Сумської області. Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки, зерносклад та підприємства, є постраждалі серед населення.