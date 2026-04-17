На Полтавщине женщине оторвало пальцы из-за взрыва: полиция выясняет обстоятельства
Происшествие случилось 15 апреля около 23:00 в городе Лубны Полтавской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Женщина травмировалась дома, вероятно, из-за неосторожного обращения со взрывным устройством. 35-летнюю женщину доставили в больницу с травматической ампутацией пальцев руки. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
Специалисты-криминалисты изъяли с места происшествия вещественные доказательства и отправили их на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами).
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, 12 апреля в Болградском районе Одесской области мужчина бросил гранату во двор односельчан. В результате взрыва поврежден забор, травмирована собака.