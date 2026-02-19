15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
19 лютого 2026, 08:36

На Хмельниччині чоловік побив 83-річну пенсіонерку та відібрав у неї гроші

19 лютого 2026, 08:36
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Хмельниччині правоохоронці оперативно затримали зловмисника, який скоїв розбійний напад на 83-річну пенсіонерку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився днями. До правоохоронців звернувся сусід потерпілої, який почув крики та негайно прибіг на допомогу.

На місці події поліцейські встановили, що зловмисник проник до будинку жінки та почав вимагати віддати йому щойно отриману пенсію. Коли жінка відмовила, нападник побив її, після чого забрав понад 4,5 тисячі гривень і втік.

Оперативники швидко встановили особу нападника. Ним виявився 43-річний місцевий житель.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі оголосили зловмиснику підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій, поєднаний із насильством та проникненням у житло, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві чоловік посеред вулиці пограбував пенсіонерку. Зловмисник підійшов до 67-річної жінки та зірвав з неї золоту сережку. Відомо, що прикраса коштувала щонайменше 6 тисяч гривень. Суд визнав його винним. Чоловіка засудили до семи років ув'язнення.

Хмельницька область чоловік Розбій пенсіонерка грабіж пенсія поліція підозра
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
