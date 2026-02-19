На Хмельниччині чоловік побив 83-річну пенсіонерку та відібрав у неї гроші

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Хмельниччині правоохоронці оперативно затримали зловмисника, який скоїв розбійний напад на 83-річну пенсіонерку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився днями. До правоохоронців звернувся сусід потерпілої, який почув крики та негайно прибіг на допомогу.

На місці події поліцейські встановили, що зловмисник проник до будинку жінки та почав вимагати віддати йому щойно отриману пенсію. Коли жінка відмовила, нападник побив її, після чого забрав понад 4,5 тисячі гривень і втік.

Оперативники швидко встановили особу нападника. Ним виявився 43-річний місцевий житель.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі оголосили зловмиснику підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій, поєднаний із насильством та проникненням у житло, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві чоловік посеред вулиці пограбував пенсіонерку. Зловмисник підійшов до 67-річної жінки та зірвав з неї золоту сережку. Відомо, що прикраса коштувала щонайменше 6 тисяч гривень. Суд визнав його винним. Чоловіка засудили до семи років ув'язнення.