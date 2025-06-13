На Полтавщині лунатимуть вибухи: де буде гучно
У п'ятницю, 13 червня, у Полтавській області буде чутно потужні вибухи. В одному з районів регіону працюють сапери
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал Полтавської обласної військової адміністрації.
Влада закликала мешканців Полтавського району не панікувати.
"13 червня на території Зіньківської громади проводитимуть технічні вибухові роботи. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій!", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 червня у двох районах Харківської області фахівці проводять планові підриви вибухонебезпечних предметів.
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