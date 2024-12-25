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25 грудня 2024, 01:46

На Полтавщині подружжя виявили мертвими у власному будинку

25 грудня 2024, 01:46
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фото: поліція
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В одному з сіл Лубенської громади поліція знайшла тіла 65-річного чоловіка та його 62-річної дружини. Поліцейські розслідують справу як умисне вбивство

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Згідно з інформацією слідчих, вдень 23 грудня до поліції надійшло повідомлення від жительки Лубен, що її знайомі зникли безвісти.

Під час обстеження оселі в селі Лубенської тергромади, де проживали зниклі, правоохоронці виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Загиблою є 62-річна жінка, про зникнення якої повідомляла її знайома.

Під час огляду території будинку поруч із господарською будівлею правоохоронці виявили тіло 65-річного чоловіка, який, ймовірно, вчинив суїцид.

Тіла обох загиблих направили на судмедекспертизу для встановлення причин смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини події.

Нагадаємо, у Харкові 22-річного хлопця засудили до довічного ув’язнення за вбивство чотирьох людей, серед них — його 10-річна сестра. Трьох жертв зловмисник зарізав, ще одну людину він збив на смерть на "зебрі", коли намагався втекти на викраденому авто.

Полтавська область убивство розслідування події поліція
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