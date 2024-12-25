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25 декабря 2024, 01:46

На Полтавщине супругов обнаружили мертвыми в собственном доме

25 декабря 2024, 01:46
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фото: полиция
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В одном из сел Лубенской громады полиция обнаружила тела 65-летнего мужчины и его 62-летней супруги. Полицейские расследуют дело как умышленное убийство

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Согласно информации следователей, днем 23 декабря в полицию поступило сообщение от жительницы Лубен о том, что ее знакомые пропали без вести.

При обследовании дома в селе Лубенской тергромады, где проживали пропавшие, правоохранители обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Погибшая – 62-летняя женщина, об исчезновении которой сообщала ее знакомая.

Во время осмотра территории дома рядом с хозяйственной постройкой правоохранители обнаружили тело 65-летнего мужчины, предположительно совершившего суицид.

Тела обоих погибших направили на судмедэкспертизу для установления причин смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, в Харькове 22-летнего парня приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех человек, среди них его 10-летняя сестра. Трех жертв злоумышленник зарезал, еще одного человека он сбил насмерть на "зебре", когда пытался скрыться на угнанном авто.

Полтавская область убийство расследование происшествия полиция
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