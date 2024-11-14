На Полтавщині викрили незаконне виробництво спортивного одягу відомих брендів

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Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Ділок не будучи зареєстрованим як підприємець, орендував приміщення та обладнав там виробництво одягу. На готову продукцію незаконно наносили товарний знак німецької компанії спортивних товарів.

Правоохоронці провели обшуки, вилучили підроблений одяг та направили на експертизу, яка встановила, що одяг не містить ознак оригінальної продукції. Як наслідок, тільки з вилученої партії товару компанії спричинено майнову шкоду в розмірі майже 135 тис. грн.

Фігуранту повідомили про підозру. Обвинувальний акт направлений до суду.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили жителя Одеси, який налагодив нелегальне виробництво кави в антисанітарних умовах. З незаконного обігу вилучили 684 кг продукції на понад 1,5 млн грн.