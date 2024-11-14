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14 ноября 2024, 05:39

На Полтавщине разоблачили незаконное производство спортивной одежды известных брендов

14 ноября 2024, 05:39
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фото: БЭБ
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Правоохранители разоблачили в Полтавской области цех по пошиву одежды известного спортивного бренда. Дело направлено в суд

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Делок не будучи зарегистрированным как предприниматель, арендовал помещение и оборудовал там производство одежды. На готовую продукцию незаконно наносили товарный знак немецкой компании спортивных товаров.

Правоохранители провели обыски, изъяли поддельную одежду и направили на экспертизу, установившую, что одежда не содержит признаков оригинальной продукции. Как следствие, только из изъятой партии товара компании нанесен имущественный ущерб в размере почти 135 тыс. грн.

Фигуранту сообщили о подозрении. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили жителя Одессы, который наладил нелегальное производство кофе в антисанитарных условиях. Из незаконного оборота изъяли 684 кг продукции более чем на 1,5 млн грн.

Полтавская область БЭБ производство
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