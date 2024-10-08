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08 жовтня 2024, 10:20

Вибухи на Полтавщині на Житомирщині: влада попередила, коли буде гучно

08 жовтня 2024, 10:20
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ілюстративне фото: ДСНС України
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Сьогодні, 8 жовтня, у Житомирській та Полтавській областях гримітимуть вибухи. Це пов'язано з плановими роботами саперів та навчальними стрільбами ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням за інформацію від голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна та очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні впродовж дня буде чутно вибухи. Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", - поінформував Віталій Бунечко.

Філіп Пронін попередив, що 8 жовтня на території Миргородської громади заплановані навчальні стрільби, а в Диканській громаді та Кременчуцькому районі – технічні вибухи.

"Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій!", - звернувся Філіп Пронін до жителів Полтавщини.

Нагадаємо, у Бориспільському районі Київської області фермер під час робіт на полі знайшов уламки ракети ЗРК С-300.

Раніше повідомлялося, що запорізький фермер знайшов на своєму полі нездетоновану 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу – ФАБ-500. Смертоносний боєприпас знищили.

Ще раніше в Києві та області сапери вилучили бойові частини ракет Х-101. Також на Сумщині знешкодили збитий ворожий "шахед", знайдений в кукурудзяному полі.

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