Атака дронами: на Полтавщині є кілька влучань в інфраструктурний об’єкт

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В ніч на 30 березня росіяни атакували Полтавщину дронами-камікадзе типу Shahed

Про це повідомив глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує RegioNews.

"Неспокійна ніч на Полтавщині. Ворог вчергове атакував нашу область БпЛА. Є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт на території Полтавського району", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок атаки люди не постраждали.

Нагадаємо, в ніч на 30 березня росіяни випустили по Україні 12 ударних БпЛА Shahed-136/131. Сили ППО знищили 9 ворожих дронів.