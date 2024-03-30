Сили оборони вночі знищили 9 із 12 ворожих "шахедів"
В ніч на 30 березня росіяни випустили по Україні 12 ударних БпЛА Shahed-136/131. Сили ППО знищили 9 ворожих дронів
Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, інформує RegioNews.
Ворог вдарив вночі по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також атакував Україну безпілотниками із мису Чауда (Крим).
Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131", дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
Нагадаємо, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 72 бойових зіткнення. Ворог активно намагається наступати на Лиманському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках.
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