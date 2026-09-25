Атаки дронів на Київщину: пошкодження зафіксували у чотирьох районах
Російські війська вночі завдали ударів безпілотниками по Київській області, пошкодження зафіксували у чотирьох районах регіону
Про це повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, пресслужба поліції та ДСНС, передає RegioNews.
На Бориспільщині через влучання спалахнуло деревообробне підприємство, вогнеборці ліквідували пожежу та спільно з місцевою і добровільною пожежними командами розбирають і проливають конструкції.
У Броварському районі пошкоджена складська будівля, а в Обухівському – три приватні будинки та чотири легковики.
Крім того, у Бучанському районі пошкоджень зазнав приватний будинок, де травмована 80-річна жінка.
Загалом в області пошкоджені 9 об’єктів. На місцях подій працюють поліцейські, рятувальники та всі екстрені служби.
Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки російських безпілотників зафіксовано пошкодження у Солом'янському та Подільському районах.