Мобілізація жінок в Україні: у ЦПД прокоментували чутки та маніпуляції
Мобілізація жінок в Україні не проводиться і не планується
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, спростувавши фейки та маніпуляції, що поширюються у мережі, передає RegioNews.
Він наголосив, що жінки вступають до лав ЗСУ виключно за власним бажанням і на добровільній основі. Поширення чуток про примусовий призов є елементом ворожих інформаційно-психологічних операцій.
"Росіяни зараз паразитують на цій темі завдяки деяким нашим дивним експертам, які вирішили поговорити про те, чого нема і не буде", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, раніше колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що підтримує мобілізацію жінок до Сил оборони України. Він сказав, що жінки можуть воювати не гірше за чоловіків, і не бачить проблеми в їхній військовій службі.
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