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25 серпня 2026, 09:58

Мобілізація жінок в Україні: у ЦПД прокоментували чутки та маніпуляції

25 серпня 2026, 09:58
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Фото: facebook.com/president.gov.ua
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Мобілізація жінок в Україні не проводиться і не планується

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, спростувавши фейки та маніпуляції, що поширюються у мережі, передає RegioNews.

Він наголосив, що жінки вступають до лав ЗСУ виключно за власним бажанням і на добровільній основі. Поширення чуток про примусовий призов є елементом ворожих інформаційно-психологічних операцій.

"Росіяни зараз паразитують на цій темі завдяки деяким нашим дивним експертам, які вирішили поговорити про те, чого нема і не буде", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що підтримує мобілізацію жінок до Сил оборони України. Він сказав, що жінки можуть воювати не гірше за чоловіків, і не бачить проблеми в їхній військовій службі.

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