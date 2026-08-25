Фото: ДСНС

У понеділок, 24 серпня, прикарпатські гірські рятувальники двічі виїжджали на допомогу туристам, які зазнали травм під час походів у горах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

О 16:20 рятувальники отримали виклик від 65-річного жителя Стрия, який під час спуску з гори Говерла травмував ногу та втратив можливість пересуватися. Гірські рятувальники розшукали чоловіка, надали йому домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази.

О 17:45 допомога знадобилася 32-річній жительці селища Богородчани. Жінка травмувала ногу під час спуску з гори Ягідна в районі села Микуличин. Рятувальники прибули на місце, надали потерпілій необхідну допомогу та транспортували її до села.

Нагадаємо, 23 серпня під час спуску з Говерли синім туристичним маршрутом до урочища Заросляк травмувалася 31-річна туристка з Київської області.