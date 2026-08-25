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Станом на ранок 25 серпня внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів енергооб'єктів частина споживачів у пʼяти областях тимчасово залишається без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську, Чернігівську і Сумську області.

Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити всіх споживачів.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 25 серпня не прогнозується. Споживачам рекомендують, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 150 ударними БпЛА різного типу. Сили ППО знешкодили 124 російські безпілотники.