Удар по центру Мени на Чернігівщині: поранені 12 людей, серед них – четверо дітей
Ввечері 24 серпня російські війська завдали удару по центру міста Мена Корюківського району Чернігівської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок ворожої атаки отримали поранення 12 місцевих мешканців, серед яких четверо дітей.
У місті зазнали пошкоджень будинки, адміністративні будівлі, магазини та припарковані автомобілі.
Поліцейські документують наслідки атаки та фіксують пошкодження.
Нагадаємо, від вечора та протягом всієї ночі 25 серпня росіяни масовано обстрілювали Корюківський район Чернігівської області. Під прицілом ворога опинилося підприємство, де внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа.
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