Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Середино-Будській громаді через влучання БпЛА поранено жінок віком 62 та 71 рік, а 75-річна жінка зазнала травм від мінометного обстрілу.

У Конотопській громаді внаслідок влучання безпілотника у будинок постраждала 14-річна дівчина. Також у Сумській громаді через удар БпЛА медична допомога знадобилася 47-річному чоловікові. В обох випадках у постраждалих діагностували гостру реакцію на стрес.

Ворожими ударами у громадах пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні будинки, підприємства, магазин, газопровід, господарські споруди та автомобілі.

Нагадаємо, російські війська вранці 25 серпня завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули двоє людей.