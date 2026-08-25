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25 серпня 2026, 08:19

Ворожі обстріли Сумщини: пошкоджено газопровід, магазин та підприємства, п'ятеро постраждалих

25 серпня 2026, 08:19
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Фото: поліція
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Упродовж минулої доби російські війська здійснили обстріли 22 населених пунктів Сумської області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні та FPV-дрони, міномети й артилерію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Середино-Будській громаді через влучання БпЛА поранено жінок віком 62 та 71 рік, а 75-річна жінка зазнала травм від мінометного обстрілу.

У Конотопській громаді внаслідок влучання безпілотника у будинок постраждала 14-річна дівчина. Також у Сумській громаді через удар БпЛА медична допомога знадобилася 47-річному чоловікові. В обох випадках у постраждалих діагностували гостру реакцію на стрес.

Ворожими ударами у громадах пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні будинки, підприємства, магазин, газопровід, господарські споруди та автомобілі.

Нагадаємо, російські війська вранці 25 серпня завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

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