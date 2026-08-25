Удар по Харківщині: загинув 46-річний чоловік, серед 13 постраждалих – дитина

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 12 населених пунктах області, є загиблий та поранені

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у місті Ізюм загинув 46-річний чоловік. Там також постраждали дев’ятеро людей, зокрема 13-річна дівчинка.

У Харкові поранень зазнали 51-річний та 26-річний чоловіки. Ще одна, 56-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес. У селі Подвірки Солоницівської громади через обстріл гостру реакцію на стрес отримав 20-річний чоловік.

Російські війська атакували Шевченківський, Київський та Основ’янський райони Харкова безпілотниками та ракетами.

За добу ворог застосував по області:

одну ракету;

п’ять реактивних систем залпового вогню;

чотири БпЛА типу "Молнія";

два FPV-дрони;

28 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено дві АЗС, два автомобілі та дві складські будівлі. У Золочеві Богодухівського району пошкоджено чотири автомобілі.

В Ізюмі пошкоджено 10 приватних і п'ять багатоквартирних будинків, а також електромережі. У селах Мечебилове, Новоселівка та Архангелівка пошкоджено складську будівлю, приватні будинки та медичний заклад.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у Безруках та автомобіль у Дергачах. У Лозівському районі пошкоджено цивільне підприємство в Лиманівці та агрофірму в Берестовому. У Чугуївському районі пошкоджено комбайн у селі Хотімля.

Нагадаємо, від вечора та протягом всієї ночі 25 серпня російські війська масовано обстрілювали Корюківський район Чернігівської області. Під прицілом ворога опинилося підприємство, де внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа площею понад 3000 кв. м.