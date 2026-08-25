На Чернігівщині внаслідок ворожого удару на підприємстві спалахнула масштабна пожежа
Від вечора та протягом всієї ночі 25 серпня російські війська масовано обстрілювали Корюківський район Чернігівської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Під прицілом ворога опинилося підприємство, де внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа площею понад 3000 кв. м.
Крім того, пожежі були зафіксовані на території приватних підприємств, а також об’єктів лісового та дорожнього господарств.
За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.
Рятувальники ліквідували всі пожежі.
Нагадаємо, у ніч на 25 серпня російські війська здійснили понад 20 атак по п'яти районах Дніпропетровської області. Пошкоджено торговельний комплекс, гімназію та гуртожиток. Постраждали три людини.
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