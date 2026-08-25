На Дніпропетровщині через обстріли пошкоджено торговельний комплекс, гімназію та гуртожиток: є поранені
У ніч на 25 серпня російські війська здійснили понад 20 атак по п'яти районах Дніпропетровської області, застосувавши безпілотники, артилерію та керовані авіабомби
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Дніпровському районі через удар по Слобожанській громаді понівечено торговельний комплекс та вантажівку.
На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Томаківська громади. Внаслідок обстрілів поранено трьох людей. Пошкоджені гуртожиток, гімназія, дитячий садок, сонячні панелі, приватні будинки та автомобіль.
На Синельниківщині у Васильківській громаді пошкоджена приватна оселя.
Також ворог завдав ударів по Кривому Рогу, а в Павлограді через обстріл спалахнула пожежа.
Нагадаємо, російські війська вранці 25 серпня завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули двоє людей.