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25 серпня 2026, 08:45

На кордоні з Молдовою через удар "Шахедів" тимчасово не працює пункт пропуску "Виноградівка"

25 серпня 2026, 08:45
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Фото: ДПСУ
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У ніч на 25 серпня російські війська атакували ударними БпЛА типу Shahed міжнародний автомобільний пункт пропуску "Виноградівка", що розташований на кордоні з Молдовою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Внаслідок ворожого влучання пошкоджено інфраструктуру об'єкта. Виникла пожежа – її вже локалізували рятувальники.

Наразі пропуск громадян і транспортних засобів через ПП "Виноградівка" повністю призупинено, про що поінформовано молдовську сторону.

Транспортний потік перенаправляють до інших пунктів перетину. Водіїв та мандрівників просять враховувати цю інформацію під час планування перетину держкордону.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російські війська атакували Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області ударними безпілотниками типу Shahed. Внаслідок влучань зазнала пошкоджень інфраструктура міжнародного пункту пропуску "Табаки", розташованого на кордоні з Молдовою.

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