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25 серпня 2026, 08:27

У Києві побилися патрульний та ветеран на протезі: у поліції розповіли подробиці

25 серпня 2026, 08:27
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Скриншот із відео
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У Києві на вулиці Гарматній патрульні після переслідування зупинили автомобіль Honda, водій якого не відреагував на вимогу про зупинку. Під час конфлікту чоловік ударив одного з поліцейських в обличчя

Про інцидент повідомив керівник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

За його словами, патрульні помітили авто, яке рухалося смугою для громадського транспорту. На вимогу зупинитися водій не відреагував, тому правоохоронці почали переслідування.

Автомобіль вдалося зупинити на вулиці Гарматній. Під час спілкування водій і пасажир, за словами Білошицького, поводилися агресивно та нецензурно висловлювалися на адресу поліцейських. Згодом конфлікт переріс у бійку.

Білошицький також заявив, що в мережі поширюють фрагмент відео, який, на його думку, не відображає ситуацію повністю.

"З розумінням ставлюся до загальної ситуації: війна, люди виснажені та втомлені, хлопці повертаються з районів бойових дій із різними ступенями поранень, загостреним відчуттям справедливості. Але має бути розуміння того, що є середовище, де люди виконують свою роботу. І якими б не були ситуації, має бути взаємоповага та нормальне ставлення до таких рядових ситуацій", – зазначив Білошицький.

І додав, що патрульні несуть службу пліч-о-пліч з усіма побратимами та посестрами Сил оборони й глибоко поважають військових. У підрозділах патрульної поліції також є багато поранених із різними ступенями тяжкості.

"Але це не дає права бити когось в обличчя та обкладати матом, тим паче – поліцейського під час виконання службових обов’язків", – наголосив Білошицький.

Як відомо, у соцмережах поширюється інформація, що за кермом Honda нібито перебував ветеран із протезом.

Нагадаємо, на Львівщині військовий вкусив поліцейського. Той отримав кусану рану, яку експерти кваліфікували як легке тілесне ушкодження. Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину. За напад на правоохоронця суд призначив йому один рік ув’язнення.

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