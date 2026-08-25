Ракетний удар по Харкову: ворог поцілив у промзону, є загиблий
В ніч на 25 серпня російські війська завдали ракетного удару по Харкову
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
Ворог поцілив у промислову зону Основ’янського району міста.
Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина.
Наразі більше інформації щодо наслідків удару немає.
Нагадаємо, 24 серпня російські окупанти завдали ударів безпілотниками по двох районах Харкова. Під прицілом опинилися автозаправки.
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