Нічна комбінована атака на Полтавщину: пошкоджені підприємства та будинки
Вночі 14 травня Кременчуцький район зазнав комбінованого удару
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
Внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання на промисловому підприємстві. Також постраждали транспортні засоби та складські приміщення автотранспортного підприємства.
Крім того, зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях.
Інформації про травмованих або загиблих наразі немає.
Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
У Кропивницькому учень поранив однокласника ножем у школі
14 травня 2026, 11:53У Києві кількість загиблих через масовану атаку зросла до трьох
14 травня 2026, 11:41Понад 15 тисяч цивільних українців загинули від початку вторгнення РФ
14 травня 2026, 11:34У Харкові затримали агента ФСБ, який разом із дружиною коригував удари по місту
14 травня 2026, 11:26Ґвалтував доньку та продавав відео в даркнеті: жителя Дніпра відправили за ґрати
14 травня 2026, 11:14У Сумах поблизу зупинки чоловік підірвався на гранаті
14 травня 2026, 10:57День вишиванки може стати державним святом в Україні
14 травня 2026, 10:55На Чернігівщині командир військової частини "прикривав" підлеглих-прогульників
14 травня 2026, 10:45Ворог атакував Запоріжжя: під ударом промислова інфраструктура
14 травня 2026, 10:34Масована атака на Київ: зросла кількість загиблих та постраждалих
14 травня 2026, 10:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »