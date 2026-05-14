14 травня 2026, 08:39

Нічна комбінована атака на Полтавщину: пошкоджені підприємства та будинки

Ілюстративне фото: armyinform
Вночі 14 травня Кременчуцький район зазнав комбінованого удару

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання на промисловому підприємстві. Також постраждали транспортні засоби та складські приміщення автотранспортного підприємства.

Крім того, зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях.

Інформації про травмованих або загиблих наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
