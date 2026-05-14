Ілюстративне фото: armyinform

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання на промисловому підприємстві. Також постраждали транспортні засоби та складські приміщення автотранспортного підприємства.

Крім того, зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях.

Інформації про травмованих або загиблих наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.