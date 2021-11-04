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04 листопада 2021, 10:10 4

Стефанчук скликав на сьогодні позачергове засідання Ради

04 листопада 2021, 10:10 4
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Фото з відкритих джерел
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Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на четвер, 4 листопада

Як пише RegioNews з посиланням на відповідне розпорядження, воно відбудеться одразу після завершення пленарного засідання.

"Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження №392 про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев’ятого скликання", - йдеться в повідомленні ВР.

Згідно з документом, на позачерговому засіданні парламентарі розглянуть законопроєкт про Держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на закупівлі, проєктування та встановлення кисневих станцій (№5460).

Нагадаємо, раніше голова Ради направив законопроєкт про місцевий референдум до Венеціанської комісії.

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