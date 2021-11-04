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04 ноября 2021, 10:10 6

Стефанчук созвал на сегодня внеочередное заседание Рады

04 ноября 2021, 10:10 6
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Фото из открытых источников
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на четверг, 4 ноября

Как пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение, оно состоится сразу после завершения пленарного заседания.

"Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение №392 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва", - говорится в сообщении ВР.

Согласно документу, на внеочередном заседании парламентарии рассмотрят законопроект о Госбюджете-2021 относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установка кислородных станций (№5460).

Напомним, ранее председатель Рады направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию.

заседание парламент Руслан Стефанчук внеочередное

 
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