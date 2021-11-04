Стефанчук созвал на сегодня внеочередное заседание Рады
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на четверг, 4 ноября
Как пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение, оно состоится сразу после завершения пленарного заседания.
"Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение №392 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва", - говорится в сообщении ВР.
Согласно документу, на внеочередном заседании парламентарии рассмотрят законопроект о Госбюджете-2021 относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установка кислородных станций (№5460).
Напомним, ранее председатель Рады направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию.