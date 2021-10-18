09:04  18 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили понад 9,5 тисяч випадків зараження
10:13  18 жовтня
У регіонах "червоної" зони потрібно прискорити вакцинацію - МОЗ
08:09  18 жовтня
На Донбасі за добу зафіксували чотири порушення, бойовики гатили з гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2021, 15:25 120

Рада взимку знову спробує скасувати переведення годинників - спікер

18 жовтня 2021, 15:25 120
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада взимку повернеться до розгляду законопроєкту про скасування сезонного переведення годинників. Передбачається, що дію зимового часу не будуть скасовувати

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, голосувати за скасування переведення годинників на зимовий\літній час, коли Україна перейшла на літній час, не мало сенсу.

"Тому що ідеологія, яка закладалася в цей документ, - зберегти природний для України час +2, а це зимовий час. Тому, я думаю, що після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія повинна бути знову піднята", - зазначив Стефанчук.

Він уточнив, що дискусія буде вестися відповідно до рішень Європейського союзу.

Зазначимо, Україна перейде на зимовий час в ніч на 31 жовтня - годинник треба буде перевести на одну годину назад.

Нагадаємо, у березні 2021 року Верховна рада не змогла скасувати переведення годинників, законопроєкт відправили на повторне друге читання.

Верховна Рада законопроєкт час скасування

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua