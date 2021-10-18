Рада взимку знову спробує скасувати переведення годинників - спікер

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Верховна Рада взимку повернеться до розгляду законопроєкту про скасування сезонного переведення годинників. Передбачається, що дію зимового часу не будуть скасовувати

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, голосувати за скасування переведення годинників на зимовий\літній час, коли Україна перейшла на літній час, не мало сенсу.

"Тому що ідеологія, яка закладалася в цей документ, - зберегти природний для України час +2, а це зимовий час. Тому, я думаю, що після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія повинна бути знову піднята", - зазначив Стефанчук.

Він уточнив, що дискусія буде вестися відповідно до рішень Європейського союзу.

Зазначимо, Україна перейде на зимовий час в ніч на 31 жовтня - годинник треба буде перевести на одну годину назад.

Нагадаємо, у березні 2021 року Верховна рада не змогла скасувати переведення годинників, законопроєкт відправили на повторне друге читання.