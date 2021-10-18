Рада зимой снова попытается отменить перевод часов - спикер

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Верховная Рада зимой вернется к рассмотрению законопроекта об отмене сезонного перевода часов. Предполагается, что действие зимнего времени не будут отменять

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, голосовать за отмену перехода на летнее время, когда Украина перешла на летнее время, не имело смысла.

"Потому что идеология, которая закладывалась в этот документ, - сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время. Поэтому, я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна быть снова поднята", - отметил Стефанчук.

Он уточнил, что дискуссия будет вестись в соответствии с решениями Европейского союза.

Отметим, Украина перейдет на зимнее время в ночь на 31 октября - часы надо будет перевести на один час назад.

Напомним, в марте 2021 года Верховная Рада не смогла отменить перевод часов, законопроект отправили на повторное второе чтение.