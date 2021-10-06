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У Раді хочуть посилити карантинні обмеження через COVID-19
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06 жовтня 2021, 17:57 2

У Раді хочуть посилити карантинні обмеження через COVID-19

06 жовтня 2021, 17:57 2
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Фото з відкритих джерел
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У Верховній Раді пропонують посилити карантинні обмеження через коронавірус

Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, пише RegioNews.

"Найближчим часом буде виноситися на голосування постанова щодо відвідування Ради", - зазначив він.

Гончаренко додав, що депутати, преса та інші відвідувачі зможуть заходити до Ради та комітетів за наявності таких документів:

  • сертифіката про вакцинацію;
  • довідки, що людина перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців
  • - ПЛР-тесту, який дійсний три дні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження, яким дозволив збільшити кількість представників ЗМІ, що можуть працювати в парламенті на другому та третьому поверхах.

коронавірус карантин Верховна Рада

 
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