У Раді хочуть посилити карантинні обмеження через COVID-19
У Верховній Раді пропонують посилити карантинні обмеження через коронавірус
Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, пише RegioNews.
"Найближчим часом буде виноситися на голосування постанова щодо відвідування Ради", - зазначив він.
Гончаренко додав, що депутати, преса та інші відвідувачі зможуть заходити до Ради та комітетів за наявності таких документів:
- сертифіката про вакцинацію;
- довідки, що людина перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців
- - ПЛР-тесту, який дійсний три дні.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження, яким дозволив збільшити кількість представників ЗМІ, що можуть працювати в парламенті на другому та третьому поверхах.
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