У Раді хочуть посилити карантинні обмеження через COVID-19

Фото з відкритих джерел

У Верховній Раді пропонують посилити карантинні обмеження через коронавірус

Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, пише RegioNews.

"Найближчим часом буде виноситися на голосування постанова щодо відвідування Ради", - зазначив він.

Гончаренко додав, що депутати, преса та інші відвідувачі зможуть заходити до Ради та комітетів за наявності таких документів:

сертифіката про вакцинацію;

довідки, що людина перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців

- ПЛР-тесту, який дійсний три дні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження, яким дозволив збільшити кількість представників ЗМІ, що можуть працювати в парламенті на другому та третьому поверхах.