В Раде хотят ужесточить карантинные ограничения из-за COVID-19
В Верховной Раде предлагают ужесточить карантинные ограничения из-за коронавируса
Об этом сообщил народный депутат от "Європейської Солідарності" Алексей Гончаренко, пишет RegioNews.
"В ближайшее время будет выноситься на голосование постановление о посещении Рады", - отметил он.
Гончаренко добавил, что депутаты, пресса и другие посетители смогут заходить в Раду и комитеты при наличии таких документов:
- сертификата о вакцинации;
- справки, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев
- - ПЦР-теста, который действителен три дня.
Напомним, сегодня стало известно, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение, которым разрешил увеличить количество представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах.
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