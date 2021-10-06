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В Раде хотят ужесточить карантинные ограничения из-за COVID-19
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06 октября 2021, 17:57 2

В Раде хотят ужесточить карантинные ограничения из-за COVID-19

06 октября 2021, 17:57 2
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Фото из открытых источников
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В Верховной Раде предлагают ужесточить карантинные ограничения из-за коронавируса

Об этом сообщил народный депутат от "Європейської Солідарності" Алексей Гончаренко, пишет RegioNews.

"В ближайшее время будет выноситься на голосование постановление о посещении Рады", - отметил он.

Гончаренко добавил, что депутаты, пресса и другие посетители смогут заходить в Раду и комитеты при наличии таких документов:

  • сертификата о вакцинации;
  • справки, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев
  • - ПЦР-теста, который действителен три дня.

Напомним, сегодня стало известно, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение, которым разрешил увеличить количество представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах.

коронавирус карантин Верховная Рада

 
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