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04 жовтня 2021, 15:22 21

Корнієнко не виключає, що претендуватиме на посаду першого віце-спікера

04 жовтня 2021, 15:22 21
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з відкритих джерел
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Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що претендуватиме на посаду першого віце-спікера Верховної Ради

Як передає RegioNews, про це він заявив під час брифінгу.

Він вважає найкращим претендентом на посаду спікера Руслана Стефанчука. Говорячи про власний перехід на керівну посаду у парламенті, Олександр Корнієнко зазначив, що є командною людиною і "якщо мені запропонують серйозні рівні відповідальності, то я буду розглядати таку можливість".

Корнієкно додав, що в разі переходу на посаду першого віце-спікера "доведеться перебудовувати партійну роботу".

Він додав, що наразі зібрано 190 підписів за відставку спікера Дмитра Разумкова. Депутат не виключив, що голосування за відставку спікера може відбутися вже на цьому тижні.

Нагадаємо, що народний депутат з фракції "Слуга народу" Данило Гетьманцев повідомив, що майже всі депутати з монобільшості підтримали питання про звільнення голови ВР Дмитра Разумкова.

Слуга народа парламент партія депутат

 
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