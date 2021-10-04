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04 октября 2021, 15:22 17

Корниенко не исключает, что будет претендовать на должность первого вице-спикера

04 октября 2021, 15:22 17
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из открытых источников
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Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что будет претендовать на должность первого вице-спикера Верховной Рады

Как передает RegioNews об этом он заявил во время брифинга.

Он считает лучшим претендентом на пост спикера Руслана Стефанчука. Говоря о собственном переходе на руководящую должность в парламенте, Александр Корниенко отметил, что является командным человеком и "если мне предложат серьезные уровне ответственности, то я буду рассматривать такую возможность".

Корнієкно добавил, что в случае перехода на должность первого вице-спикера "придется перестраивать партийную работу".

Он добавил, что сейчас собрано 190 подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова. Депутат не исключил, что голосование за отставку спикера может состояться уже на этой неделе.

Напомним, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев сообщил, что почти все депутаты из монобільшості поддержали вопрос об увольнении председателя ВР Дмитрия Разумкова.

Слуга народа парламент партия депутат

 
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