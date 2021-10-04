Інформація Pandora Papers щодо "ПриватБанку" не стала сюрпризом для правоохоронців - Венедіктова

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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що інформація з розслідування "Слідство.Інфо" щодо "ПриватБанку" давно відома слідству та не стала сюрпризом

Як передає RegioNews, про це Венедіктова написала у Facebook.

"Будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності "ПриватБанку", давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше і перевіряється зараз практично "під мікроскопом". Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом", - зазначила вона.

При цьому вона додала, що достовірність матеріалу у розслідуванні - "черговий знак питання".

Генпрокурор також поскаржилась, що її "по-справжньому зачепили: і професійно, і по-людськи" натяки журналістів, що Офіс генпрокурора гальмує розслідування справ з орбіти "ПриватБанку".

"Я взяла на себе відповідальність зсунути з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень... Хочу сказати, що мотивувати співробітників правоохоронних органів рухати гучні справи, як ця - завдання не з простих. Олігархи - це не просто біда держави, це ще і влада, сила, непересічні можливості, грошовий ресурс, ЗМІ й багато чого іншого", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, проєкт Pandora Papers ідентифікував десяток українців, яким належить елітна нерухомість у Великобританії - об'єктами вони володіють через офшорні компанії.

У розслідуванні зазначають, що під час переходу студії "Квартал 95" на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році успішний шоумен Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка нині володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Ці кошти могли бути частиною історії з виведенням та відмиванням грошей "ПриватБанку".