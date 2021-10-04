Информация Pandora Papers относительно "ПриватБанка" не стала сюрпризом для правоохранителей - Венедиктова

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что информация по расследованию "Слідство.Інфо" относительно "ПриватБанка" давно известна следствию и не стала сюрпризом

Как передает RegioNews, об этом Венедиктова написала в Facebook.

"Любого рода информация, имеющая отношение к деятельности "Приватбанка", давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, ранее проверялась и проверяется сейчас практически "под микроскопом". Другими словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом", - отметила она.

При этом она добавила, что достоверность материала в расследовании - "очередной знак вопроса".

Генпрокурор также пожаловалась, что ее "по-настоящему зацепили: и профессионально, и по-человечески" намеки журналистов, что Офис генпрокурора тормозит расследование дел с орбиты "ПриватБанка".

"Я взяла на себя ответственность сдвинуть с мертвой точки расследование этих уголовных производств... Хочу сказать, что мотивировать сотрудников правоохранительных органов двигать громкие дела, как эта задача не из простых. Олигархи - это не просто беда, это еще и власть, сила, необычные возможности, денежный ресурс, СМИ и многое другое", - добавила Венедиктова.

Напомним, проект Pandora Papers идентифицировал десяток украинцев, которым принадлежит элитная недвижимость в Великобритании - объектами они владеют через офшорные компании.

В расследовании отмечают, что во время перехода студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая ныне владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастными к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Эти средства могли быть частью истории с выводом и отмыванием денег "ПриватБанка".