Генпрокурорка не збирається подавати у відставку

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Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не збирається йти з посади і не зважає на чутки про власне ймовірне звільнення

Як передає RegioNews, про це вона заявила у коментарі журналістам під час виїзного засідання фракції "Слуга народу".

"Я радію, мене люди не забувають. По-перше, люблю свою роботу, по-друге, поки я нікуди не збираюся йти, поки Верховна Рада не скаже, що потрібно вже”, – сказала вона.

На запитання про те, хто може стояти за поширенням інформацію про ймовірну підготовку її відставки, Венедіктова відповіла, що таке відбувається з першого дня, як вона прийшла на посаду.

У владних коридорах не перший місяць ходять чутки щодо можливої відставки генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Однак жодних проєктів постанов щодо недовіри очільниці Офісу генпрокурора у парламенті наразі не зареєстровано. Депутати з фракції "Слуга народу" вважають відставку Ірини Венедіктової наразі вкрай малоймовірною.