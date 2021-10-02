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02 октября 2021, 14:12 18

Генпрокурор не собирается в отставку

02 октября 2021, 14:12 18
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из открытых источников
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не собирается уходить с должности и не обращает внимание на слухи о своем вероятном увольнении

Как передает RegioNews об этом она заявила в комментарии журналистам во время выездного заседания фракции "Слуга народа".

"Я радуюсь, меня люди не забывают. Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить, пока Верховная Рада не скажет, что нужно уже”, – сказала она.

На вопрос о том, кто может стоять за распространением информации о вероятной подготовке ее отставки, Венедиктова ответила, что такое происходит с первого дня, как она пришла на должность.

Во властных коридорах не первый месяц ходят слухи о возможной отставке генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Однако никаких проектов постановлений о недоверии руководительнице Офиса генпрокурора в парламенте пока не зарегистрировано. Депутаты из фракции "Слуга народа" считают отставку Ирины Венедиктовой пока крайне маловероятной.

Офис генпрокурора

 
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