Генпрокурор не собирается в отставку

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не собирается уходить с должности и не обращает внимание на слухи о своем вероятном увольнении

Как передает RegioNews об этом она заявила в комментарии журналистам во время выездного заседания фракции "Слуга народа".

"Я радуюсь, меня люди не забывают. Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить, пока Верховная Рада не скажет, что нужно уже”, – сказала она.

На вопрос о том, кто может стоять за распространением информации о вероятной подготовке ее отставки, Венедиктова ответила, что такое происходит с первого дня, как она пришла на должность.

Во властных коридорах не первый месяц ходят слухи о возможной отставке генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Однако никаких проектов постановлений о недоверии руководительнице Офиса генпрокурора в парламенте пока не зарегистрировано. Депутаты из фракции "Слуга народа" считают отставку Ирины Венедиктовой пока крайне маловероятной.