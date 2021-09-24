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24 вересня 2021, 16:34 270

ДБР віддало під суд нардепа з "групи Коломойського"

24 вересня 2021, 16:34 270
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Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно чинного народного депутата України(представника групи "За майбутнє" Віктора М’ялика-ред.), який підозрюється в ухиленні від сплати податків на більш ніж 100 мільйонів гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, протягом 2012-2019 років підозрюваний продавав нерухомість у житлових будинках в селах Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка, що розташовані поряд з Києвом.

"При цьому він не був зареєстрований як ФОП чи юр.особою. Доходи від реалізації квартир та іншої нерухомості фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не від підприємницької діяльності. Це дозоляло знизити ставку податку з оборудок з 18 до 5%. За висновками експертів, дії підозрюваного призвели до ненадходження до держбюджету понад 118 млн грн податків", - додають у ДБР.

Згідно з декларацією М’ялика за 2019 рік, він володів понад 150 квартирами різної площі, десятками нежитлових приміщень, паркомісць та гаражів.

Упродовж 2020 року М’ялик по кілька разів на місяць повідомляв про суттєві зміни в майновому стані – зокрема, про дохід від відчуження нерухомого майна.

Депутатську групу "За майбутнє" пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Верховна Рада Коломойський Ігор депутат ДБР слідство

 
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