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24 сентября 2021, 16:34 256

ГБР отдало под суд нардепа из "группы Коломойского"

24 сентября 2021, 16:34 256
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Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении действующего народного депутата Украины (представителя группы "За будущее" Виктора Мялика-ред.), который подозревается в уклонении от уплаты налогов на более чем 100 миллионов гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу ДБР.

По данным следствия, в течение 2012-2019 годов подозреваемый продавал недвижимость в жилых домах в селах Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка, расположенные рядом с Киевом.

"При этом он не был зарегистрирован как ФЛП или юр.лицом. Доходы от реализации квартир и другой недвижимости фигурант скрывал под видом реализации собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. Это дозоляло снизить ставку налога с сделок с 18 до 5%. Согласно выводам экспертов, действия подозреваемого привели к непоступлению в госбюджет более 118 млн грн налогов", - добавляют в ГБР.

Согласно декларации Мялика за 2019 год, он владел более 150 квартирами различной площади, десятками нежилых помещений, паркомест и гаражей.

В течение 2020 года Мялик по несколько раз в месяц сообщал о существенных изменениях в имущественном состоянии – в частности, о доходе от отчуждения недвижимого имущества.

Депутатскую группу "За будущее" связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Верховная Рада Коломойский Игорь депутат ГБР следствие

 
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