У Раді вакциновані щонайбільше 50% депутатів

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Як передає RegioNews про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький.

"Я сьогодні не запропонував, а вимагав від керівництва Верховної Ради зробити одну річ. Це ганьба, коли Верховна Рада пише закони, якими вимагає від людей вакцинуватися, носити маски, сама цього не виконує. Сьогодні у Верховній Раді провакциновано не більше 50% депутатів. Сьогодні Верховній Раді не треба нікого заганяти в стійло з вакцинацією. Не загонимо. Я повернувся з Відня, я це бачив. Верховна Рада перед входом у зал Верховної Ради, якщо вакцинований - прошу, якщо не вакцинований - за власний кошт здай антиген-тест: 15 хвилин і заходь, якщо ти перехворів. І так кожні два дні. Оце найкраща мотивація", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, що за минулу добу 20 вересня 2021 року в Україні провакциновано 108 тисяч людей. Вцілому щеплено двома дозами понад 5 мільйонів українців.