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21 сентября 2021, 12:04 43

В Раде вакцинированы максимум 50% депутатов

21 сентября 2021, 12:04 43
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Из открытых источников
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В Раде пока провакцинировано максимум 50% депутатов

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Я сегодня не предложил, а требовал от руководства Верховной Рады сделать одну вещь. Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50% депутатов. Сегодня Верховной Раде не надо никого загонять в стойло с вакцинацией. Не загоним. Я вернулся из Вены, я это видел. Верховная Рада перед входом в зал Верховной Рады, если вакцинирован - прошу, если не вакцинирован - за свой счет сдай антиген-тест: 15 минут и заходи, если ты переболел. И так каждые два дня. Это лучшая мотивация", - заявил Радуцкий.

Напомним, что за минувшие сутки 20 сентября 2021 года в Украине провакцинировано 108 тысяч человек. В целом привито двумя дозами более 5 миллионов украинцев.

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