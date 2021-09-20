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20 вересня 2021, 12:59 220

У Раді хочуть допускати до роботи тільки вакцинованих нардепів

20 вересня 2021, 12:59 220
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Фото з відкритих джерел
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Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк запропонувала допускати до роботи в парламенті тільки тих нардепів, які щеплені проти коронавірусу

Про це вона сказала на засіданні Погоджувальної ради, пише RegioNews.

Кондратюк закликала всіх українців зробити щеплення від коронавірусної хвороби.

При цьому вона зазначила, що, можливо, необхідно ухвалити рішення про допуск до роботи в парламенті тільки вакцинованих осіб або осіб, які мають довідки про те, що перехворіли на COVID-19.

За словами віце-спікера, це спонукало б людей робити щеплення.

Також під час засідання Погоджувальної ради голова комітету Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький закликав керівництво парламенту передбачити для невакцинованих депутатів щоденну здачу тестів на COVID-19.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пропонували посилити відповідальність за підробку COVID-сертифікатів.

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